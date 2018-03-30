Шахраї зняли 50 тисяч гривень з рахунку батька загиблого в АТО бійця

Шахраї вкрали третину нарахованої державою допомоги за загиблого військового.

На Сумщині поліцейські розшукують шахраїв, які зняли з банківського рахунку батька загиблого в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовця 50 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, 29 березня із заявою про шахрайство звернувся 60-річний житель одного із сіл Шосткинського району.

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Чоловік розповів правоохоронцям, що недавно поховав сина, котрий загинув у зоні проведення АТО. Держава виділила передбачену грошову допомогу, яку відповідні органи перерахували на його банківську картку. Проте невідомі зловмисники, скориставшись його необізнаністю в банківських справах, зняли звідти майже 50 тис. грн – третину суми, нарахованої від держави допомоги за загиблим в АТО військовослужбовцем.

За словами потерпілого, напередодні увечері йому на мобільний зателефонував невідомий чоловік, назвався представником державного банку і повідомив, що з його картки невідомі особи намагаються зняти кошти, тож банківські працівники її заблокували. Щоб клієнт зміг скористатися грошима, потрібно провести ряд операцій за його підказками, і вже через п’ять годин він зможе користуватися коштами.

«Пенсіонер повірив незнайомцю і повідомив всю запитувану інформацію. Ледве розмова закінчилась, як на телефон заявника стали надходити смс-повідомлення про зняття з його рахунку коштів. Розуміючи, що втрапив у пастку аферистів, постраждалий зателефонував доньці, а та через «гарячу» лінію банку заблокувала фінансовий документ батька», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вживають заходів щодо встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.