Міський голова Тернополя в декларації про доходи за 2017 рік вказав майже 580 тисяч гривень

Дохід міського голови Тернополя Сергія Надала в 2017 році склав 577,408 тис. грн, що на 44% більше, аніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, доходи міського голови в 2017 році складалися лише з зарплати. 577,408 тис. грн проти 321 тис. 324 грн в попередньому році.

Дружина Надала Олена задекларувала 1 млн 477 тис. 250 грн доходу від підприємницької діяльності.

Надал задекларував дві квартири в Тернополі: площею 61,2 кв. м, в якій він є цілковитим власником, та площею 58,7 кв, в якій йому належить 20% власності.

Дружина Надала задекларувала земельну ділянку у селі Байківці Тернопільського району площею 1,2 тис. кв. м, співвласницею якої є дочка подружжя, а також ділянку площею 2,5 тис. кв. м у селі Шляхтинці, яка цілковито належить дружині мера.

Також дружина Надала спільно з його дочкою є власницями будинку площею 399,1 кв. м у селі Байківці.

Згідно з декларацією, на банківських рахунках у Надала – 119,704 тис. грн, 4,335 тис. євро та 2,076 тис. доларів. Готівкою він зберігає 200 тис. грн. та 10 тис. доларів.

У дружини Надала на банківському рахунку – 129,522 тис. грн, готівкою вона зберігає 300 тис. грн та 40 тис. доларів.

В декларація також вказано, що дружина міського голови позичила третім особам 820 тис. грн.

У декларації окремо вказано, що Сергій Надал є керівником громадських організацій «Українці допомогають українцям», обласної Федерації вільної боротьби, обласної Федерації хокею, входить до керівних органів міської та обласної організацій партії «Свобода», а також є членом політради даної партії.