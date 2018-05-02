Вогнем знищено матеріальних цінностей на суму орієнтовно 200 тис. грн.

На Тернопільщині внаслідок пожежі в гаражі згорів автомобіль «ВАЗ-2101».

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 квітня о 02.25 черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа дерев’яного гаража в с. Кімната Кременецького району.

Під час гасіння врятовано одну господарську та житлову будівлі. Вогнем знищено дерев’яний гараж на площі 25 м кв, автомобіль «ВАЗ-2101», скутер, велосипед, млин та речі домашнього вжитку, всього матеріальних цінностей на суму орієнтовно 200 тис. грн.

Окрім цього 1 травня о 16.55 черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа в гаражному приміщенні в м. Чортків на вул. С.Бандери. Вогнем пошкоджено деревообробний станок.