На об’єкті вже збудовано чотири коридорні аеротенки шириною коридору 4,5 м, глибиною 4,4 м та довжиною 30 м, продуктивністю 4 тис. куб метрів.

У Чорткові за 62,4 млн грн проведуть реконструкцію біологічних очисних споруд.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час перевірки ходу ремонтних робіт повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Каналізаційні очисні споруди Чорткова були збудовані у 1976 році та є неефективними. У 2017 році було розроблено проект для реконструкції біологічних очисних споруд кошторисною вартістю 62,4 млн грн.

«У 2017 році постановою Кабінету Міністрів України виділено кошти на їх реконструкцію продуктивністю 7 тис. м куб. на добу з виділенням першого пускового комплексу на 4 тис. м куб. на добу. Вартість будівництва I-го пускового комплексу складає 20,6 млн грн, з них 16,5 млн грн – кошти державного бюджету, 4,1 млн грн – співфінансування з місцевого бюджету. Протягом 2017 року освоєно 17,8 млн грн», – поінформував Барна.

На об’єкті вже збудовано чотири коридорні аеротенки шириною коридору 4,5 м, глибиною 4,4 м та довжиною 30 м, продуктивністю 4 тис. куб метрів. Подача повітря в аеровану зону аеротенків буде здійснюватись за допомогою системи пневматичної аерації, до складу якої входять повітродувки, повітропроводи та трубчасті аератори дрібнобульбашкової аерації. Також побудована господарська будівля для повітродувок.

«Сьогодні філософія нашої роботи – будувати очисні споруди, а не лікарні, адже, коли буде чиста питна вода, зменшаться захворювання серед населення. І тому наша мета – й надалі будувати та відкривати очисні споруди в містах області», – наголосив Барна.