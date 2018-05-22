На Тернопільщині за участі військового оркестру встановили рекорд України (фото)

Експерти зафіксували рекорд у номінації «Наймасовіше виконання духовного гімну «Многая літа тобі, Україно!».

На Тернопільщині за участі військового оркестру встановили рекорд України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі 44-ої Тернопільської окремої артилерійської бригади, рекорд у номінації «Наймасовіше виконання духовного гімну «Многая літа тобі, Україно!» експерти Національного реєстру рекордів України зафіксували у Бучачі під час фестивалю духової музики «Бучацькі фанфари».

Встановили рекорд 2 тисячі учасників виконавців під музичний супровід зведеного духового оркестру в кількості 420 осіб.

Участь у заході взяли музиканти оркестру Тернопільської окремої артилерійської бригади разом з 12-ма колективами із Західної України.

Колектив отримав подяку від організаторів фестивалю та місцевої влади за мистецький професіоналізм, підтримку та пропаганду духової музики.

Також військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади провели агітаційну роботу, під час якої ознайомлювали бажаючих з умовами проходження військової служби за контрактом в артилерійській частині.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у Тернополі під час фестивалю «Цвіт вишиванки» встановили рекорд із найбільшої кількості депутатів у вишиванках на одній локації