У Тернополі під час фестивалю «Цвіт вишиванки» встановили рекорд із найбільшої кількості депутатів у вишиванках на одній локації (Фото)

У рамках фестивалю 17 районів Тернопільщини презентували особливості своїх вишивок, адже за технікою та стилем вишитої сорочки здавна відрізняли жителів тієї чи іншої місцевості.

У Тернополі під час фестивалю «Цвіт вишиванки» встановили рекорд із найбільшої кількості депутатів у вишиванках на одній локації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом Х ювілейний Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» у тернопільському парку ім. Т.Г. Шевченка протягом 12-13 травня відвідали тисячі жителів та гостей Тернопільської області.

Під час заходу було встановлено рекорд України «Найбільша кількість депутатів усіх рівнів у вишиванках на одній локації» в категорії «Масові заходи». Крім цього, визначили переможців конкурсу на кращий вишитий герб України, області, району, міста, селища та села.

«Дуже символічно, що фестиваль «Цвіт вишиванки» відбувається у День матері, адже більшість вишиванок зроблені руками матері. Мені приємно, що я сьогодні від імені Національного реєстру рекордів України можу урочисто оголосити унікальний рекорд. Такого рекорду не було ще в національному реєстрі рекордів, адже його учасниками, не організаторами, не партнерами, не засновниками, а саме учасниками стали депутати всіх рівнів у вишиванках. Сьогодні на одній локації 350 депутатів, об’єднавшись разом, створили нове досягнення України. Мені надзвичайно приємно, що цей рекорд відбувається на Тернопільщині, тут, де мабуть найбільше різноманіття вишиванкового цвіту!», – сказала під час виступу керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова.

Висловив подяку організаторам заходу, зокрема, Благодійному фонду «Тернопільська обласна організація «Цвіт вишиванки», та всім, хто долучився до організації заходу й заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

«Сьогодні наше свято разом із святом матері, тому вітаємо усіх наших дорогих матусь, будьте щасливими та здоровими, адже українська мати-вишивальниця – це символ України й символ українського роду», – сказав Юрик.

У рамках фестивалю 17 районів Тернопільщини презентували особливості своїх вишивок, адже за технікою та стилем вишитої сорочки здавна відрізняли жителів тієї чи іншої місцевості.

«Тернопільщина на весь відома світ унікальними національними строями, а борщівська вишиванка взагалі претендує на зарахування до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Вишита сорочка – це уособлення широкої української душі, що прагне робити все для процвітання рідної країни. Одним із символів процвітаючої України, безумовно, є вишиванка», – підсумував Юрик.

На завершення фесту для гостей свята виступили художні колективи та місцеві виконавці.