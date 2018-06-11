На Тернопільщині згорів закинутий будинок
10:44, 11 червня 2018Тернопіль
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Завдяки пожежникам від вогню врятовано сусідню житлову та господарські будівлі.
На Тернопільщині згорів закинутий будинок.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 10 червня о 21.08 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Горожанка Монастириського району.
На виклик направили черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. На місці рятувальник з’ясували, що загорання виникло у старому нежитловому будинку.
Вогонь повністю знищив житлову будівлю площею 48 м кв.
Завдяки пожежникам від вогню врятовано сусідню житлову та господарські будівлі.
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