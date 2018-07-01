На Рівненщині автобус з півсотнею пасажирів злетів у кювет, є постраждалі (фото)

20:52, 01 липня 2018
Інциденти
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У Рівненській області пасажирський автобус злетів у кювет / фото ДСНС

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні близько 15.00 на автодорозі «Київ-Чоп».

Поліцейські на місці події з’ясували, що водій автобуса Mercedes, рухаючись із міста Яремче у напрямку столиці, поблизу села Птича Дубенського району, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.

фото ДСНС

Унаслідок ДТП семеро пасажирів із Києва, Київської та Чернігівської областей отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладу. Усі вони отримали забої різних частин тіла, та двоє з них – переломи. 49-річну киянку із забоями хребта госпіталізували у травматологічне відділення, решту потерпілих після надання необхідної медичної допомоги відпустили.

фото ДСНС

Двоє водіїв та ще 38 пасажирів, які також перебували у салоні автобуса, за результатами огляду на місці лікарів «швидкої» не постраждали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Відповідно до даних медичного огляду водій, який у момент ДТП керував автобусом, був тверезим.

фото ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у Румунії перекинувся автобус з 60 українцями.

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Теги: #ДТП#Рівненщина#автобус