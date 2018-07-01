На Рівненщині автобус з півсотнею пасажирів злетів у кювет, є постраждалі (фото)

Внаслідок аварії постраждало 7 осіб.

У Рівненській області злетів у кювет автобус, постраждали семеро осіб.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні близько 15.00 на автодорозі «Київ-Чоп».

Поліцейські на місці події з’ясували, що водій автобуса Mercedes, рухаючись із міста Яремче у напрямку столиці, поблизу села Птича Дубенського району, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.

Унаслідок ДТП семеро пасажирів із Києва, Київської та Чернігівської областей отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладу. Усі вони отримали забої різних частин тіла, та двоє з них – переломи. 49-річну киянку із забоями хребта госпіталізували у травматологічне відділення, решту потерпілих після надання необхідної медичної допомоги відпустили.

Двоє водіїв та ще 38 пасажирів, які також перебували у салоні автобуса, за результатами огляду на місці лікарів «швидкої» не постраждали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Відповідно до даних медичного огляду водій, який у момент ДТП керував автобусом, був тверезим.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у Румунії перекинувся автобус з 60 українцями.