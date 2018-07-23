На Тернопільщині у селі Ласківці відкрили новий футбольний майданчик зі штучним покриттям (фото)

Проект здійснено в рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України».

На Тернопільщині у селі Ласківці Теребовлянської ОТГ відкрили новий футбольний майданчик зі штучним покриттям (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в урочистому відкритті взяли голова ТОДА Степан Барна, народні депутати від Тернопільщини Тарас Юрик та Роман Заставний, голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа, голова місцевої ОТГ Сергій Поперечний.

Проект здійснено в рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», 50% коштів на майданчик було надано за рахунок державної субвенції, ще 50% – з місцевого бюджету.

Під час виступу Барна висловив переконання, що новий і сучасний футбольний майданчик стане хорошою базою для спортивного розвитку школярів.

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«Лише цього року в області буде відкрито більше 20-ти футбольних полів зі штучним покриттям. Це хороша ініціатива народного депутата від Тернопільщини, голови обласної федерації футболу Тараса Юрика. Ці кроки робляться завдяки спільній стратегії децентралізації, а також підтримці зі сторони уряду», – зазначив Барна.

Принагідно він відзначив, що Теребовлянська ОТГ – друга за величиною в області і вже третій рік поспіль отримує значну підтримку зі сторони держави.

«Це говорить про те, що дана громада має перспективи розвитку. У Ласківцях вдалося зробити реконструкцію школи, будинку культури, а також відкрити футбольне поле зі штучним покриттям. Для нас важливо, щоб зміни відбувалися у кожному без винятку селі, яке входить в ОТГ Тернопільської області, адже через зміни в селі будуть відбуватися зміни й в Україні», –підкреслив Барна.

Юрик додав, що невдовзі відбудеться відкриття й інших футбольних полів, де наразі завершуються останні етапи будівельних робіт.

«На сьогоднішній день, ми почали системну програму розвитку футболу в Україні, яка дасть можливість в усіх областях будувати інфраструктуру. Я впевнений, що це дасть досить серйозний ефект. Ми розуміємо, якщо хочемо розвивати активно дитячий футбол, то потрібно пропонувати дітям відповідну інфраструктуру та створювати належні умови. Навіть вигляд нових футбольних майданчиків стимулюватиме маленьких діток, які сьогодні спостерігали за грою, приходити і грати самим, починати з елементарних речей і виростати хорошими професійними футболістами. Це системна мета, а будівництво майданчиків є одним з її ключових елементів», – сказав Юрик.

Після урочистостей на новому майданчику відбулися турніриз міні-футболу серед юнаків та волейболу між чоловічими командами.