На Тернопільщині втонув 39-річний чоловік

Рятувальники обстежили акваторію та виявили тіло загиблого неподалік від берега.

На Тернопільщині втонув 39-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у ставку у с. Рудки Гусятинського району. Читайте такожНа Тернопільщині втонув 9-класник Оскільки працівники Гусятинської водолазно-рятувальної станції не змогли провести пошукові роботи, довелось залучити водолазів Управління ДСНС із обласного центра. Рятувальники обстежили акваторію та виявили тіло загиблого неподалік від берега.

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