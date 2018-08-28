34-річна тернополянка через телефонного шахрая втратила 35 тисяч гривень
14:02, 28 серпня 2018Тернопіль
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REUTERS
34-річна тернополянка через телефонного шахрая втратила 35 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до жінки зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він повідомив, що її банківських рахунок заблоковано. Аби активізувати картку, чоловік почав з’ясовувати конфіденційні дані.
Відтак зняв з картки терн полянки 35 тис. грн.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
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