На Тернопільщині 8-9 вересня відбудеться Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка»

У неділю на учасників фестивалю чекатимуть майстер-класи з оздоблення країв горловини, пазухи, рукавів та подолу Борщівської народної сорочки» за участі авторів книги «Борщівська народна сорочка» Людмили та Олексія Покусінських.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, в суботу 8 вересня о 13 год фест розпочнеться відкриттям етнографічної виставки «Борщівська народна сорочка» з фондів Борщівського обласного краєзнавчого музею.

О 18.30 відбудеться презентація фото-проекту «Чорна сорочка з узором ріллі і кров’ю освячена доля її».

Також бажаючі зможуть взяти участь у виготовленні вишиваних оберегів «Повертайся живим» для захисників України та майстер-класі з вивчення стародавніх танців за участі зразкового аматорського дитячого хору «Пролісок» Гермаківського СБК.

О 21 год на Майдані незалежності розпочнуться молодіжні забави.

У неділю на учасників фестивалю чекатимуть майстер-класи з оздоблення країв горловини, пазухи, рукавів та подолу Борщівської народної сорочки» за участі авторів книги «Борщівська народна сорочка» Людмили та Олексія Покусінських.

О 12 відбудеться презентація вишиваної карти України в рамках акції єднання «Україно моя вишивана».

Також в рамках фесту відбудеться презентація фото-проекту «Борщівська сорочка з узором ріллі і кров’ю освячена доля її» (Майдан Свободи), етнографічне дефіле «Борщівська скриня» (Майдан Свободи), фольклорно-мистецьке дійство «Чорна борщівська сорочка - роду мого оберіг» за участю обрядово-фольклорних, хорових, хореографічних, інструментальних колективів, вокальних ансамблів, солістів-вокалістів Тернопільщини та інших областей.

Паралельно з 13 год триватиме фестиваль борщу «Борщ’їв», під час якого відбудеться майстер-клас з приготування борщу, частування борщем, приготованим сільськими господинями.