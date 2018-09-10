Тернопільщина ініціює проголосити 2019-ий рік Роком пам’яті депортованих українців з етнічних земель

У зверненні пропонується 2019-ий рік проголосити роком депортованих українців з етнічних земель, адже наступного року якраз минає 75 років з того часу.

Тернопільщина ініціює проголошення на загальнодержавному рівні Року пам’яті депортованих українців з етнічних земель.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне звернення до Президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія та Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана підписали голова обладрежадміністрації Степан Барна спільно з головою ТОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександром Венгриновичем, головою обласного суспільно-культурного товариства «Надсяння» Василем Мосулою та заступником голови Тернопільського товариства «Бойківщина» Марією Мацук.

У зверненні пропонується 2019-ий рік проголосити роком депортованих українців з етнічних земель, адже наступного року якраз минає 75 років з того часу.

«Головна ідея – довести про те, що ми маємо історичну пам'ять, що ми країна, яка не забуває своїх героїв як тодішніх, так і сучасності. Для мене важливо, як для того, в кого коріння з Лемківщини з села Завадка-Романівська, щоб ми шанували пам'ять людей, котрі віддали свої життя за те, щоб ми мали Україну», – сказав Барна.

Він зазначив, що 9 вересня 1944 року відбулось підписання угоди між Українською РСР та Польським Комітетом Національного Визволення, що стало початком масових депортацій українців з їх етнічних земель з Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини.

«Насправді ми розуміємо, що мета процесу депортації майже 482-ох тисяч людей була знищити все українське та позбавити їх права на власну землю, віру, мову та культуру. Наше спільне завдання, щоб люди, які стали жертвами депортації, отримали з нашого боку підтримку. З цих майже півмільйона українців, яких було переселено з їх етнічних земель, 150 тисяч було депортовано і переселено на територію Тернопільської області. Тому ми в жодному випадку не маємо залишатися осторонь цих подій», – підкреслив Барна.

Також у даному зверненні виступили з пропозицією відзначити на державному рівні 75-ті роковини початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках та встановити другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців.