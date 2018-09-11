За незадеклароване авто депутат сплатить 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На Тернопільщині викрили депутата сільради, який не задекларував придбаний автомобіль.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, працівниками управління з економічною злочинністю НП України за погодженням з прокуратурою області складено протокол про вчинення депутатом Шманьківської сільської ради Чортківського району правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, депутат місцевої ради після придбання ним автомобіля «Пежо», вартість якого перевищила 50 прожиткових мінімумів, не повідомив у встановленому законом порядку та строк Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

За незадеклароване авто депутат сплатить 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.