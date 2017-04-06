На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження щодо чиновника, який подав недостовірні дані в декларації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Лановецьким відділом Кременецької місцевої прокуратури виявлено факт подання завідомо недостовірних відомостей начальником відділу Держгеокадастру у Лановецькому районі.

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Встановлено, що чиновник вніс у декларацію недостовірні дані про наявні у нього на праві власності об’єкти нерухомості, вказавши не все майно.

Злочин викрито спільно з міжрайонним відділом №3 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Розпочато досудове розслідування за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Слідство триває.