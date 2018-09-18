На Тернопільщині завдяки благодійним американським організаціям закуплять цифрові рентген-апарати для двох районних лікарень (фото)

Попередньо впродовж двох днів американці спілкувалися з населенням області.

На Тернопільщині завдяки благодійним американським організаціям закуплять цифрові рентген-апарати для двох районних лікарень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це стало відомо в ході зустрічі представників американських організацій «Радіологи без кордонів» та «Разом для України» з головою ТТОДА Степаном Барною та профільними керівниками.

Попередньо впродовж двох днів американці спілкувалися з населенням області.

Барна відзначив, що співпраця з названими організаціями відбувається за кількома напрямами як у радіології, так і кардіології.

«У нас багато реалізованих спільних проектів за участі іноземних фондів та об’єднань. Тому ми зацікавлені, щоб таких проектів було ще більше. Дякуємо Вам, що цікавитеся Тернопільською областю і ми цінуємо той внесок, який ви робите в розвиток медицини нашого краю», – сказав керівник області Барна.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук відзначив, що протягом останнього року Тернопільщина отримала суттєву допомогу по кардіохірургії, зокрема розхідні матеріали, онкодиспансер отримав обладнання, для обласної дитячої лікарні було передано дваінкубатори для виходжування новонароджених.

«Зараз плануємо забезпечити цифровими рентген-апаратами районні лікарні в Ланівцях та Збаражі, їх закупити дуже важко, бо вони надзвичайно дорогі. Нам передали також обладнання для Чортківської та Заліщицької лікарень. Сподіваємося на подальшу співпрацю», – сказав Богайчук.

У свою чергу радіолог, директор благодійної неприбуткової організації «Радіологи без кордонів» Гіл Тарік підкреслив, що це вже третя його подорож до України і він щоразу вражений тим, який великих прогрес Україна робить у сфері охорони здоров’я.

«Звичайно, ще багато потрібно зробити, особливо для людей, які живуть у віддалених селах. Але ми сьогодні спільно з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації намагаємося створити таку сітку спеціалістів у Тернополі, до яких буде направлена людина із сільської місцевості та зможе отримати допомогу. Коли ми тільки починали цю роботу, – продовжив він, – то не були впевнені, наскільки вона буде успішною. Тому щороку я вражаюся і бачу наскільки люди тут прагнуть змін», – зазначив Тарік.