Тернополяни критикують показуху, до якої вдалася влада міста з нагоди приїзду Гройсмана

У соцмережах тернопляни вже кілька днів висміюють авральні темпи робіт на вулицях Чорновола та Валовій

Тернополяни критикують показуху, до якої вдалася влада міста з нагоди приїзду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як передає кореспондент УНІАН, у соцмережах тернопляни вже кілька днів висміюють авральні темпи робіт на вулицях Чорновола та Валовій, на останній ремонтні роботи майстри проводили навіть в вечірню пору та в дощ.

Сьогодні ж люди стали свідками того, як навпроти Народного дому «Перемога» вивішували квіти у горщиках.

«Подумала, знімають на зиму. А ні – вішають», – написала у групі «Тернопільські плітки» Таня Лошновська.

В коментарях люди висміюють таку радянщину і кепкують, що бруківку та тротуари довкола мили шампунем. Власне зранку біля «Перемоги» було чимало прибиральників, а на бул. Шевченка, де розташований Народний дім, у дощ включили фонтани, чого зазвичай не практикують.

Натомість якою насправді є міська господарка сьогодні продемонстрував дорожній знак на даному бульварі, який впав зі стовпа внаслідок сильних поривів вітру. Сталося це саме навпроти Центру Євростудій, де відбувається засідання правління Асоціації міст України.

На одному із заходів «Днів діалогів з владою», який відбудеться в «Перемозі», також очікують прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.