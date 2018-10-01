Щодо чоловіка за незаконне зберігання зброї розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.

У мешканця Тернопільщини вилучили рушницю та два пістолети, які він зберігав незаконно.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що житель села Байківці Тернопільського району без дозвільних документів зберігає зброю та боєприпаси.

З’ясувалося, дозволи на рушницю, газовий пістолет та пристрій для відстрілу гумових куль були анульовані ще у квітні цього року у зв’язку з тим, що чоловік був притягнений до кримінальної відповідальності. Поновити документи в такому випадку неможливо, тож байківчанин зобов’язаний був здати арсенал правоохоронцям. Проте цього не зробив.

Також у нього виявили 50 патронів.

Щодо чоловіка за незаконне зберігання зброї розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Вилучені речові докази направлені на експертизу.