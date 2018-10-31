На Тернопільщині до кінця року за 1,5 млн грн облаштують дитсадок (фото)

Спочатку в дитсадку буде лише одна група на 16 дітей. Згодом садочок збільшить кількість своїх вихованців до 24-ох.

На Тернопільщині у селі Дітківці Зборівського району до кінця року за 1,5 млн грн облаштують дитсадок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, діятиме він на базі старого приміщення початкової школи, в якому зараз проводиться реконструкція.

Голова облдержадміністрації Степан Барна, перебуваючи у робочій поїздці на Зборівщині спільно з народним депутатом України від Тернопільщини Тарасом Юриком, оглянули приміщення майбутнього садка.

Підрядники повідомили, що завершити об’єкт планують до кінця року. У садку залишилося зробити лише внутрішні роботи. Фасад будівлі уже повністю оновлений, замінено вікна та перекрито дах.

Спочатку в ньому буде лише одна група на 16 дітей. Згодом садочок збільшить кількість своїх вихованців до 24-ох.

Вартість об'єкта – майже 1,5 млн грн. З них 1,465 млн грн – кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку та близько 44 тис. грн – співфінансування із місцевого бюджету.