Передбачається, що до встановлення пам’ятника долучаться три області - Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська.

На Тернопільщині з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви встановлять пам’ятник.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться в меморандумі, який учора у Львові підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей за участі Першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва.

Передбачається, що до встановлення пам’ятника долучаться усі 3 області.

Читайте такожНа Тернопільщині відзначили 99-річчя подій Чортківської офензиви (фоторепортаж)

"Ми говоримо сьогодні про 100-річчя утворення Західноукраїнської народної республіки і ми говоримо сьогодні про цінності: Бог, Україна, людина, людяність. І ми говоримо про пам'ять - боротьби, героїв, які поєднують три покоління. Це покоління ЗУНР, Галицької армії, покоління майдану, Революції Гідності і Героїв Небесної Сотні, а також наших воїнів на сході. Єдність цих поколінь і незламність цінностей - це підтвердження і відповідальності, і чіткої історичної карти, яка базується на Чортківській перемозі. Тепер нам потрібно оцінювати не проти кого боролися наші Герої, а за що. Вони боролися за свободу, гідність, віру та людяність. Саме ці слова стали символом підписання угоди, яка має чітку програму, яка є домовлена. Рік швидко мине, і ми знову повернемося до подій в реальній площині на Тернопільщині у Чорткові", – зазначив після підписання Меморандуму Кубів.

Довідка УНІАН. Чортківська офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА), здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року. Вона була однією з найзначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині 1918-1919. 25 тис. українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію, добре озброєну і підсилену французами.