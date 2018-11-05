У Тернополі під час акції протесту охорона міськради застосувала до людей газ (відео)

Як написав на своїй сторінці в Фейсбуці учасник акції Богдан Оляніцький, він ледь не знепритомнів, потрапивши під струмінь газу.

У Тернополі під час акції протесту охорона застосувала газ, до одного з потерпілих викликали швидку.

Як написав на своїй сторінці в Фейсбуці учасник акції Богдан Оляніцький, він ледь не знепритомнів, потрапивши під струмінь газу.

«Мушу висловити окреме "дякую" охороні міської ради м. Тернополя та С. Надалу (міський голова Тернополя – УНІАН) за застосування газу, із-за якого я ледь не втратив свідомість. Саме так ви вирішуєте проблеми? Дякую, Віталій Дикий який не дав мені втратити свідомість та до кінця вирубатись. P.S. Враження було, наче в легенях розширюється пекуча фігня, яка не дає дихати, і голова паморочиться», – написав Оляніцький.

Дикий під оприлюдненим відео з місця інциденту додав, що змушений був викликати швидку для свого товариша, оскільки той майже втратив свідомість.

Як повідомляв УНІАН, після вчорашньої та сьогоднішньої акцій протесту міськвиконком таки скасував своє рішення про встановлення нових тарифів.

Відео: Віталій Дикий