Підприємці з Німеччини ознайомлюються з інвестиційним потенціалом Тернопільщини (фото)

Зокрема, гості ознайомляться зі Зборівською ОТГ та її інвестиційним потенціалом, побувають на агрохолдингу «Мрія».

Підприємці з Німеччини ознайомлюються з інвестиційним потенціалом Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, делегація органів місцевого самоврядування та підприємців Schwalm-Eder-Kreis з Німеччини перебуватиме в області протягом кількох днів. Сьогодні, 6 листопада, вони завітали на Тернопільщину.

Пд час візиту до України представники німецьких компаній побувають також у Львівській та Рівненській областях. На Тернопільщині вони ознайомляться зі Зборівською ОТГ та її інвестиційним потенціалом, побувають на агрохолдингу «Мрія».

Там їм презентують аграрний та економічний потенціал Тернопільщини, розкажуть про кооперативний рух, а також відбудеться презентація громадської організації «Спілка підприємців «Українська справа».

Під час зустрічі з німецькими підприємцями голова ТОДА Степан Барна зауважив, що Тернопільщина – це аграрний край, і висловив переконання, щото ознайомлення з аграрними підприємствами області для німецького бізнесу буде корисним досвідом.

«Я переконаний, що ви отримаєте багато цікавого досвіду з точки зору розвитку сільського господарства. У нас можна багато чому навчитися. Абсолютна більшість наших аграріїв співпрацюють з країнами ЄС та світу. На господарствах і сільгосппідприємствах застосовуються сучасні технології та методи виробництва. Я радий, що у вас є співпраця з селищем Щирець Львівської обалсті. Ми були би дуже раді якби ви ще стали партнером Тернопільської області», – сказав Барна.