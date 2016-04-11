У Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні відкрили когнітивне відділення на 50 ліжок

У Тернопільській обласній клінічній комунальній психоневрологічній лікарні відкрили когнітивне відділення на 50 ліжок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на проведення ремонту приміщень та оснащення відділення необхідним обладнанням було використано 900 тис. грн зі спеціального фонду та благодійних пожертв.

У відкритті взяли участь керівники Тернопільської облдержадміністрації, обласної ради та департаменту охорони здоров’я.

«Сьогоднішня подія — досить вагома, бо в основі її мети полягає порятунок життя і здоров’я наших краян, — сказав під час відкриття голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що необхідність і доцільність створення відділення когнітивних розладів виникла через відсутність профільних відділень для лікування пацієнтів з когнітивними розладами не тільки на Тернопільщині, а й в Україні.

Дане відділення відкрили на базі реорганізованого підліткового відділення Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні.

Головна функція даного відділення — надання висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної психіатричної, психолого-психотерапевтичної та неврологічної допомоги пацієнтам з когнітивними розладами.

Щоб впровадити у практику нові методи діагностики та лікування, відділення співпрацюватиме з кафедрою неврології, психіатрії, наркології та медичної психології тернопільського медуніверситету. Кураторами відділення будуть два доценти кафедри.

З діагностичною та лікувальною метою пацієнтам відділення когнітивних розладів проводитимуться лабораторні обстеження, електроенцефалограми, електрокардіограми, ультразвукові дослідження внутрішніх органів, судин головного мозку, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія.

Також для пацієнтів відділення когнітивних розладів передбачене фізіотерапевтичне лікування (ванни, масаж, ЛФК), водолікування (басейн), аромотерапія.