"Укрпошта" випустила марку до ювілею відомого художника Івана Марчука (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, спецпогашення марки пройшло 12 травня у Києві та Тернополі.

На поштовій марці представлена картина Івана Марчука "Скажи мені правду» із циклу "Голос моєї душі", на конверті – портрет художника та фрагмент картини із циклу "Погляд у Безмежність".

Церемонія спецпогашення у Києві відбулася в Будинку зв’язку. У ній взяли участь сам Іван Марчук, Міністр культури України Євген Нищук, радник Президента України Юрій Богуцький та керівник "Укрпошти" Ігор Ткачук.

Читайте такожУ Тернополі відкрили виставку уродженця області, художника Івана Марчука

У Тернополі захід проходив в арт-галереї обласної організації Національної спілки художників України. На урочистостях були присутні представники влади міста та області.

"Ми вшанували нашого талановитого краянина. Важливість внеску цієї людини у популяризацію української культури на світовому рівні — безцінна", – зазначив під час церемонії голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

З нагоди відзначення ювілею Івана Марчука на Тернопільщині заплановано низку заходів. Зокрема, у галереї обласної організації Національної спілки художників України відкриють тематичну виставку. В Тернопільському художньому музеї – виставку робіт Івана Марчука з фондів музею і приватних колекцій, у державному архіві області – документальну виставку про життя і творчість митця.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня депутати Тернопільської обласної ради звернулися до президента України Петра Порошенка та Міністерства культури з проханням виділити приміщення у Києві для музею Івана Марчука.

Тернопільська облрада оголосила 2016 рік роком Івана Марчука.