Тернопільська облрада просить президента виділити у Києві приміщення для музею Івана Марчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка та Міністерства культури, прийнятому сьогодні на сесії обласної ради.

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За звернення проголосували всі 54 депутати, присутні в залі.

«Така людина заслуговує мати притулок для своїх картин. Хотілося б, щоб держава подбала про них не після смерті художника, а за його життя.

Знаємо, що доля кожної роботи надзвичайно турбує митця. Він мріє залишити творчу спадщину у своїй державі і хоче бачити картини не розпорошеними по світу, а сконцентрованими в одному музейному приміщенні. Творче надбання – заслуга художника, а завдання українського народу зберегти і залишити в Україні цей безцінний скарб.

Впевнені, що музей в серці України, місті Києві, зможуть відвідати значно більше людей, ніж в будь-якому обласному центрі», – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 2016-ий рік на Тернопільщині оголошено роком художника Івана Марчука.

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Довідка УНІАН. Художник народився на Тернопільщині, у с. Москалівка Лановецького району.

Навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва.

У середині 1960-х років Іван Марчук приїхав до Києва, проте згодом емігрував до Австралії, жив у Канаді та США.

Почесний громадянин Тернополя та Києва.

Член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

2005 року Президент України Віктор Ющенко обіцяв створити всесвітньовідомому художнику музей його картин на Андріївському узвозі у Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди. Музей не було створено.

2007 року потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph. Доробок митця налічує більш ніж 4 000 творів і понад 100 персональних виставок.

Перший музей художникові створили його земляки у рідному селі Москалівці 2010 року.

У доробку майстра близько 5000 картин, котрі є на всіх континентах світу. За півстоліття творчої діяльності він провів понад 150 монографічних та 50 колективних виставок.

Є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема «пльонтанізму» (таку назву митець жартома дав своєму стилю — від слів «плести», «пльонтати»: картини ніби створені з клубочків чудернацьких ниток).

12 травня 2016 року Іван Марчук відзначає 80-річний ювілей.