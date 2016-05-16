На Тернопільщині з поїзду "Одеса - Ужгород" випав і загинув пасажир

11:59, 16 травня 2016
Тернопіль
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У Збразькому районі Тернопільщини біля колії знайшли тіло пасажира поїзда, що проходив там напередодні.

/ panoramio.com/user/8262410

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області, вранці 15 травня поблизу залізничної колії в селі Максимівка Збразького району було виявлено тіло невідомого чоловіка.

Для з’ясування особи загиблого та обставин його смерті на місце події виїхали співробітники Збаразького відділення поліції.

"Загиблим виявився 40-річний житель Івано-Франківської області. У ході слідчих дій правоохоронці з’ясували, що чоловік їхав до міста Стрий потягом "Одеса - Ужгород", який близько восьмої години проходив через Максимівку", - сказано в повідомленні.

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При поверхневому огляді на його тілі було виявлено ушкодження, характерні для падіння, тому попередньою версією поліцейських є те, що чоловік випав із потяга під час його руху.

За свідченням пасажирів, які їхали разом із загиблим, чоловік у поїзді ні з ким не конфліктував, однак був добряче напідпитку.

За фактом смерті людини поліцейські відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідство триває.

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