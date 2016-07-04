У Тернополі водій на смерть збив 33-річного чоловіка
14:26, 04 липня 2016Тернопіль
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У Тернополі водій на смерть збив 33-річного чоловіка.
Пішохід переходив дорогу за межами переходу / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора на вул. 15 Квітня.
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За попередніми даними, близько 1:52 водій автомобіля "MERCEDES-BENZ", який рухався в сторону Чернівців, збив жителя села Товстолуг Тернопільського району. Останній переходив дорогу за межами пішохідного переходу.
Отримані в результаті удару травми виявилися смертельними.
За фактом ДТП, що призвела до загибелі людини, відкрито кримінальне провадження.
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