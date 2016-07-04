Журналіст Левін розповів про ДТП, спричинену п'яним начальником відділу "Укрзалізниці" (відео)

У Левіна тяжкі травмим і понівечений автомобіль, передає ТСН.

Дружина журналіста після зіткнення із автомобілем чиновника отримала численні переломи і забій мозку. Її з місця ДТП забрали у швидкій і доставили до лікарні у місті Боярка. Сину зробили томографію, на щастя загрози для життя немає.

Наразі Макс Левін перебуває у нейрологічному відділенні однієї зі столичних лікарень, куди приїхав одразу після аварії. Тут перебуває його син. Руки заліплені лейкопластирем. Футболка в крові. Почувається нормально.

Читайте такожДТП за участю п'яного начальника відділу "Укрзалізниці": чиновника відсторонено від виконання обов'язків

"Через хвилин 20 приїхав їхній кум, друг, сват, брат, не знаю… лисий, якого почали представляти ніби він водій. Він надав слідчому своє посвідчення, сказав, що прав у нього немає, документів немає, нічого немає. До мене він підходив хотів "порішать", перегаром дихав на мене, казав, давай, ми тобі все купим. Я сказав, що ми все будем оформлювати, як має бути", - розповідає Левін.

Як повідомляв УНІАН, вчора дорогою на Боярку в Київській області начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" в стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 зіткнувся з автомобілем журналіста Максима Левіна, який їхав разом із дружиною та трьома малолітніми дітьми.