На Тернопільщині завершили ремонт дороги Зборів-Козова

Як повідомили УНІАН в прес-службі Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, дорогу державного значення відремонтували вперше за 10 років.

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Дорога, яка сполучає два районні центри та проходить через 7 населених пунктів, була збудована, як і більшість доріг Тернопільщини, ще на початку 70-их років і розрахована на незначні навантаження. Її періодично ремонтували. Користувались автошляхом переважно місцеві жителі, а тому сильної зношеності дорожнього покриття не було.

Однак декілька років тому, зазначають в обласній САД, дорогою почали їздити вантажівки місцевого агрохолдингу, причому робили це з порушеннями: їздили перевантаженими у спеку у денний час, як наслідок дуже швидко дорога стала непридатною для нормальної їзди.

Ремонт дороги провела компанія «ТехноБудЦентр». Роботи тривали близько місяця. За цей час дорожникам далось провести ямковий ремонт на всій протяжності автошляху, використовуючи гарячий асфальтобетон та спецсуміші. На двох кілометрах найбільш зруйнованих ділянках дороги повністю відновлено верхній шар асфальтобетону, сплановано узбіччя та відновлено профіль водовідвідних канав. Відремонтовано під′їзди до населених пунктів: Козова, Геленки, Олексино, Вимислівка, Глинна, Погрібці та Зборів.