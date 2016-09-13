У Тернополі водій у важкому ступені сп'яніння намагався втекти від поліцейських

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції, про автомобіль «Газ 2707», траєкторія руху якого свідчить про те, що водій нетверезий, патрульним повідомили на лінію 102.

Автомобіль поліцейські виявили на Східному масиві.

Водій на вимогу патрульних не зупинився, а почав тікати, відтак поліцейські змушені були його наздогнати і заблокувати.

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Під час тесту драгер продемонстрував 3,18 проміле алкоголю в крові водія, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.

Виявилося, що у нього також немає водійських прав, оскільки весною їх вилучили, коли вже затримували водія у стані сп’яніння.

На водія складено протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та постанову за ст.126 ч.2 (керування особою, яка не має прав на керування транспортним засобом).