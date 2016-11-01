У Тернополі понад 300 осіб взяли участь в урочистостях з нагоди створення ЗУНР
18:15, 01 листопада 2016Тернопіль
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У ході взяли представники місцевої влади, представники політичних та громадських організацій, школярі.
У Тернополі понад 300 осіб взяли участь в урочистостях з нагоди створення ЗУНР / фото тернопільської газети "Нова"
Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося урочистості сьогодні літургією в катедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці.
Після богослужіння колона, яку очолили представники духовенства, в супроводі муніципального духового оркестру пройшла центральними вулицями міста на Микулинецьке кладовище.
У ході також взяли представники місцевої влади, представники політичних та громадських організацій, школярі.
На час руху колони рух на вулицях було обмежено.
На могилах Січових стрільців відбувся мітинг-реквієм, також присутні помолились за душі тих, хто загинув під час революції Гідності та в зоні АТО.
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