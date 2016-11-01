У Тернополі понад 300 осіб взяли участь в урочистостях з нагоди створення ЗУНР

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося урочистості сьогодні літургією в катедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці.

Після богослужіння колона, яку очолили представники духовенства, в супроводі муніципального духового оркестру пройшла центральними вулицями міста на Микулинецьке кладовище.

У ході також взяли представники місцевої влади, представники політичних та громадських організацій, школярі.

На час руху колони рух на вулицях було обмежено.

На могилах Січових стрільців відбувся мітинг-реквієм, також присутні помолились за душі тих, хто загинув під час революції Гідності та в зоні АТО.