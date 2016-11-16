Сильний снігопад завдав Тернопільщині збитків на 2 млн грн

Як передає УНІАН, про це повідомляють в прес-службі облдержадміністрації.

Оперативним штабом, створеним при ОДА, надано дозвіл на використання коштів державного резерву для ліквідації наслідків снігопаду.

За даними ТОДА, наразі майже у всіх населених пунктах області, які були знеструмлені, відновлено електропостачання.

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Навчання відновлено у 80% шкіл. Медзаклади функціонують у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у кількох школах області через сильні снігопади провалилися дахи. Зараз ведуться ремонтні роботи щодо усунення завданих пошкоджень.