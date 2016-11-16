Сильний снігопад завдав Тернопільщині збитків на 2 млн грн
15:38, 16 листопада 2016Тернопіль
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Наразі майже у всіх населених пунктах області, які були знеструмлені, відновлено електропостачання.
Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області
Як передає УНІАН, про це повідомляють в прес-службі облдержадміністрації.
Оперативним штабом, створеним при ОДА, надано дозвіл на використання коштів державного резерву для ліквідації наслідків снігопаду.
За даними ТОДА, наразі майже у всіх населених пунктах області, які були знеструмлені, відновлено електропостачання.
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Навчання відновлено у 80% шкіл. Медзаклади функціонують у штатному режимі.
Як повідомляв УНІАН, у кількох школах області через сильні снігопади провалилися дахи. Зараз ведуться ремонтні роботи щодо усунення завданих пошкоджень.
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