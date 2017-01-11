У Тернополі поліцейські впіймали водія, який намагався втекти, покинувши авто

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополі, близько 2-ї години ночі на вул. Слівенській до інспекторів звернулись громадяни та повідомили, що автомобіль КІА Sportage проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Інспектори подали водію відповідний світловий та звуковий сигнал з вимогою про зупинку.

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Водій зупинив автомобіль та кинувся тікати. Охоронці порядку наздогнали та затримали чоловіка.

У громадянина були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці, результат виявився позитивний – 1,25 проміле алкоголю в крові.

На водія склали протокол за ч.1 ст.130 (керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 122 (проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.