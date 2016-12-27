У Тернополі розшукують водія, який при спробі втечі збив поліцейського

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора.

Працівники роти патрульної служби поліції особливого призначення "Тернопіль", які несли службу поблизу одного з розважальних закладів обласного центру, отримали інформацію про те, що в автомобілі "Volkswagen Golf" може перебувати неповнолітня дівчина, яка знаходиться у розшуку. Підійшовши до авто вони виявили в салоні крім водія було ще двоє пасажирів - чоловіка і молоду дівчину.

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Після того, як поліцейські представилися, водій зачинив двері внутрішнім замком і раптово рушив, збивши працівника роти поліції.

Останній впав на капот автомобіля, на якому проїхав майже 1 км.

Його напарник вистрелив у колесо, але це не спинило втікачів. Водій продовжував рух з людиною зверху. Правоохоронець, тримаючись за капот, намагався також спинити невідомого. Він зумів дістати зброю та здійснив один постріл у повітря, а інший в бік колеса. Через кілометр водій різко загальмував, скинув поліцейського і втік.

Автомобіль оголосили в розшук. Його через деякий час виявили у приміському селі Петриків. Оперативники встановили особи обох чоловіків. За гарячими слідами затримали 32-річного пасажира. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Проводяться заходи по затриманню водія іномарки.