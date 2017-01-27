На Тернопільщині горіла тваринницька ферма (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу на тваринницькій фермі в с. Настасів Тернопільського району на пункт зв’язку 3-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло об 11.36.

На виклик було негайно направлено чергові караули ДПРЧ-3, ДПРП-25 та ДПРЧ-1. Всього до гасіння пожежі було залучено 9 осіб та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 800 м кв.

О 12.32 пожежу було локалізовано, а о 13.37 ліквідовано. Під час гасіння врятовано 1 будівлю. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Збитки завдані пожежею встановлюються.