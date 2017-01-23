На Тернопільщині більше трьох годин гасили пожежу на території райлікарні

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 21 січня о 00.35 на пункт зв’язку ДПРЧ-12 надійшло повідомлення про горіння господарської будівлі на території лікарні в с. Струсів Теребовлянського району.

Після прибуття на місце виклику працівники чергового підрозділу встановили, що пожежа виникла в підсобних приміщенях лікарні.

Спільними зусиллями ДПРП-25 та ДПРЧ0-12 о 02.06 вдалося зупинити поширення вогню, а о 4.00 повністю ліквідувати горіння.

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Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 50 м кв. та речі господарського вжитку.

На місці події працювали 6 чоловік особового складу та залучалися 2 одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.