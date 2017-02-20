Уродженця Тернопільщини заочно засуджено до 14 років тюрми за участь в терористичній організації "ДНР"

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок сьогодні виніс Тернопільський міськрайонний суд.

У суді було доведено, що навесні 2015 року 18-річний житель міста Чорткова з метою участі у бойових діях на боці «ДНР» приїхав у Донецьк до свого батька, який на той час уже воював в лавах бойовиків.

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З метою приховати свої злочинні наміри, вказані особи повідомили рідним, що поїхали на заробітки до Росії.

Пройшовши на місці медичну комісію, чортківчанин отримав військову форму і вступив до військового підрозділу «ДНР».

Надалі, після відповідного військового вишколу, він одержав снайперську гвинтівку, з якою упродовж 2015-2016 років брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, здійснюючи постріли на ураження військовослужбовців АТО.

Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Суд визнав жителя Тернопільщини винним в інкримінованому злочині. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року Тернопільським міськрайонним судом за участь у терористичній організації «ДНР» до такої ж міри покарання заочно засуджено батька обвинуваченого, 46-річного мешканця Тернопільщини.