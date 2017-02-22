На Тернопільщині шахраї видурили у 91-річного пенсіонера 50 тисяч гривень
На Тернопільщині шахраї видурили у 91-річного чоловіка 50 тисяч гривень.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у Чорткові.
До пенсіонера додому навідалися чоловік та жінка, які представилися соціальними працівниками. Вони пояснили, що обходять пенсіонерів для створення перепису, оскільки невдовзі потребуючим старшим людям видаватимуть пайок з продуктами та іншу допомогу.
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На завершення розмови поцікавилися, чи раптом чоловік не допоможе їм терміново обміняти суму у євро за вигідним курсом. Пенсіонер виніс усі свої заощадження, натомість отримав пачку євро, після чого гості пішли.
Коли ж господари будинку сів перераховувати валюту, то виявив лише дві євробанкноти – зверху та знизу пачки, між ними був звичайний нарізаний папір.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.