У жителя Тернопільщини телефонні шахраї видурили 3 тисячі гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 36-річного жителя Горинки Кременецького району зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку й під приводом допомоги у перерахунку коштів на картку потерпілого заволодів його персональними даними.

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Після цього з картки чоловіка зняли майже 3 тис. грн.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).