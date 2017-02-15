У жителя Тернопільщини телефонні шахраї видурили 3 тисячі гривень
13:01, 15 лютого 2017Тернопіль
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Шахрай представився представником банку.
Телефонний шахрай обдурив жителя Тернопільщини / akzent.zp.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 36-річного жителя Горинки Кременецького району зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку й під приводом допомоги у перерахунку коштів на картку потерпілого заволодів його персональними даними.
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Після цього з картки чоловіка зняли майже 3 тис. грн.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
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