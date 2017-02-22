На Тернопільщині залучать бюджети об’єднаних громад та районів до боротьби з онкозахворюваннями

Як передає кореспондент УНІАН, під час колегії він зауважив, що в області на диспансерному обліку з приводу злоякісних новоутворень перебуває 24 тис. 271 пацієнт.

«При цьому в обласному онкодиспансері рентгенапарат – ще виробництва 1980 року. Зараз обласна університетська лікарня береться придбати сучасний прискорювач, який вартує 30-50 млн грн, який покращить якість надання медичних послуг. Але ми знову повертаємося до питання оптимізації ліжкомісць. Якщо в районах медзаклад не надає належні послуги, то це не лікарня. І ми маємо вирішувати це питання, раціонально використовувати кошти», – підкреслив Барна.

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Володимр Богайчук зауважив, що щорічно на Тернопільщині реєструється понад 3 тис. нових випадків раку. Кожного року в області помирає 1,8 тис. громадян від прогресування злоякісних новоутворень.

«Серед них 35% померлих – це особи працездатного віку, молоді люди. Потягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання захворюваності на злоякісні новоутворення. Так, показник захворюваності за період 2010-2016 років збільшився на 4,6% (з 310,8 на 100 тис. населення в 2010 році до 325,3 на 100 тис. населення в 2016 році). Показник смертності залишається стабільно високим», – констатував Богайчук.

За даними головного лікаря онкодиспансера Леоніда Шкробота, 60% обладнання медзаклау потребує заміни.

За рахунок обласного бюджету Програмою боротьби з онкозахворюваннями передбачалося протягом 2010-2016 років закупити хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу на загальну суму 3 млн грн, при цьому було закуплено лише на 2,3 млн грн.

«Це при тому, що щорічна потреба – 60 млн грн, ми закладаємо 5-7% від необхідного», – констатував Шкробот.

Відтак Барна закликав керівників районів та ОТГ забезпечити в місцевих бюджетах кошти для належного співфінансування програми боротьби з онкозахворюваннями відповідно до кількості онкохворих у кожному з районів.

«Нову обласну програму боротьби з онкозахворюваннями ми винесемо на найближчу сесію, адже питання вкрай важливе. І долучитися до її фінансування повинен кожен район», – підкреслив Барна.