На Тернопільщині залучать бюджети об’єднаних громад та районів до боротьби з онкозахворюваннями
. Завдання передбачити витрати на фінансування програми боротьби з онкозахворюваннями, яку буде прийнято на найближчій сесії облради, дав сьогодні голова Тернопілсьької облдержадміністарції Степан Барна під час колегії ОДА керівникам районів та об’єднаних територіальних громад.
Як передає кореспондент УНІАН, під час колегії він зауважив, що в області на диспансерному обліку з приводу злоякісних новоутворень перебуває 24 тис. 271 пацієнт.
«При цьому в обласному онкодиспансері рентгенапарат – ще виробництва 1980 року. Зараз обласна університетська лікарня береться придбати сучасний прискорювач, який вартує 30-50 млн грн, який покращить якість надання медичних послуг. Але ми знову повертаємося до питання оптимізації ліжкомісць. Якщо в районах медзаклад не надає належні послуги, то це не лікарня. І ми маємо вирішувати це питання, раціонально використовувати кошти», – підкреслив Барна.
Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Володимр Богайчук зауважив, що щорічно на Тернопільщині реєструється понад 3 тис. нових випадків раку. Кожного року в області помирає 1,8 тис. громадян від прогресування злоякісних новоутворень.
«Серед них 35% померлих – це особи працездатного віку, молоді люди. Потягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання захворюваності на злоякісні новоутворення. Так, показник захворюваності за період 2010-2016 років збільшився на 4,6% (з 310,8 на 100 тис. населення в 2010 році до 325,3 на 100 тис. населення в 2016 році). Показник смертності залишається стабільно високим», – констатував Богайчук.
За даними головного лікаря онкодиспансера Леоніда Шкробота, 60% обладнання медзаклау потребує заміни.
За рахунок обласного бюджету Програмою боротьби з онкозахворюваннями передбачалося протягом 2010-2016 років закупити хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу на загальну суму 3 млн грн, при цьому було закуплено лише на 2,3 млн грн.
«Це при тому, що щорічна потреба – 60 млн грн, ми закладаємо 5-7% від необхідного», – констатував Шкробот.
Відтак Барна закликав керівників районів та ОТГ забезпечити в місцевих бюджетах кошти для належного співфінансування програми боротьби з онкозахворюваннями відповідно до кількості онкохворих у кожному з районів.
«Нову обласну програму боротьби з онкозахворюваннями ми винесемо на найближчу сесію, адже питання вкрай важливе. І долучитися до її фінансування повинен кожен район», – підкреслив Барна.