Платники податків Тернопільщини у січні-лютому скерували до зведеного бюджету 721,7 млн грн

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, це на 302,6 млн грн або на 72% більше за відповідний період минулого року.

Виконання бюджетного призначення становить 127,5%, додатково надійшло 155,5 млн грн.

«Зокрема, виконання прогнозних показників надходжень до державного бюджету за два місяці цього року забезпечено на 113%, надійшло 310,5 млн грн. Порівняно з двома минулорічними місяцями надходження зросли на 152,5 млн грн або майже удвічі. До місцевих бюджетів загалом надійшло 411,2 млн грн, приріст надходжень відповідно до очікуваного показника склав 119,4 млн грн. Приріст надходжень у порівнюваних умовах з аналогічним періодом минулого року склав 150,2 млн грн», - зазначив Комендат.