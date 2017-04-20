У Тернополі заклали символічну капсулу під будівництво нового адмінкорпусу зонального відділу військової служби правопорядку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, капсулу заклали під час урочистостей з нагоди відзначення 15-ої річниці з Дня створення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України на території 44-ої артбригади.

Священнослужителі освятили місце під будівництво.

«Ми поставили перед собою мету не лише відновити військові частини, а й забезпечити у них правопорядок. Це завдання виконує військова служба правопорядку Збройних Сил України, зональне відділення якого сформоване саме у Тернопільській області. Хочу подякувати усьому особовому складу, який практично весь пройшов зону АТО. Моє знайомство з цими хлопцями відбулося ще у 2015 році під час будівництва фортифікаційних споруд у Попасній та Золотому. Я бачив, наскільки важкі завдання доводиться виконувати їм», – сказав під час урочистостей голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що службовці відділення не лише вирішують питання щодо забезпечення порядку серед військовослужбовців, а й боряться з диверсійними групами, забезпечують супровід військового транспорту, конвоювання та охорону затриманих за вчинення правопорушень військовослужбовців до передачі їх органам досудового розслідування, безпеку дорожнього руху та супровід військових колон.

Під час урочистостей очільник області принагідно вручив військовослужбовцям нагороди за відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну.