Китай розгорнув небачену за масштабом мережу спостереження за іноземцями, - NYT

Китайські спецслужби буквально відстежують переміщення іноземців по вуличних камерах.

Дослідник кібербезпеки та журналіст Марк Хофер випадково знайшов у відкритому доступі поліцейську платформу, яка містила персональні дані тисяч іноземців, які перебають в Китаї або просто бували в країні. Як пише The New York Times, ця знахідка стала рідкісним свідченням масштабів цифрового спостереження китайської влади не лише за власними громадянами, а й за іноземцями.

Як розповідає видання, на початку 2026 року Хофер під час звичного моніторингу мережі натрапив на сервіс під назвою "Платформа динамічного контролю закордонного персоналу". Система була присвячена місту Чжанцзякоу, одному з господарів зимових Олімпійських ігор 2022 року, і містила записи майже про 12 тисяч людей, серед яких іноземці, журналісти, мешканці Гонконгу й Тайваню, а також особи, яких влада віднесла до окремих категорій ризику.

Найбільшим шоком для дослідника стало те, що він знайшов у базі власний профіль із фотографією, зробленою китайськими міграційними службами, номером паспорта та мобільного телефону.

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"Той, хто розмістив це там, мав доступ до реальних даних", – згадує Хофер.

Платформа містила значно більше інформації, ніж звичайні міграційні записи. У ній були поля з паспортними даними, адресами, сімейним станом, місцем роботи, поїздками літаком і потягом, відвідуваннями лікарень, оплатою пального та навіть пересуваннями, зафіксованими камерами відеоспостереження й системами розпізнавання облич.

Зокрема, журналісти описують приклад громадянки Монголії, маршрут якої в Китаї система детально відстежувала між житловим комплексом, торговельними центрами, ресторанами та супермаркетами. У низці випадків, йдеться у публікації, її пересування були зафіксовані саме завдяки технології розпізнавання облич.

The New York Times встановила зв'язок між платформою та пекінською компанією Origin Dynamic, яка постачає робототехніку та системи спостереження для поліції. Видання зазначає, що компанія ще у 2023 році подала патент на майже ідентичну систему для роботи з інформацією про іноземних громадян. Водночас ані компанія, ані Бюро громадської безпеки Чжанцзякоу не відповіли на запити журналістів.

Після аналізу збережених даних журналісти дійшли висновку, що база демонструє, як китайська влада об'єднує інформацію з камер спостереження, медичних записів, державних реєстрів та інших джерел для комплексного моніторингу поведінки іноземців.

Окреме занепокоєння викликав і той факт, що платформа фактично не була захищена. За словами канадського дослідника кібербезпеки Грега Волтона, це є наслідком стрімкого розростання китайської інфраструктури цифрового нагляду.

"Кожна нова платформа збільшує кількість місць, де конфіденційні персональні дані можуть бути неправильно налаштовані, скопійовані або залишені доступними ззовні", – пояснив експерт.

Політика Китаю

Як писав УНІАН, Китай у пустельних районах збудував масштабні макети американських військових кораблів, а також тайванських військових та урядових об’єктів. Тепер їх використовують для випробувань далекобійної зброї та військових тренувань. Ймовірно перед можливим конфліктом навколо Тайваню.

Серед відтворених цілей – авіабази, кораблі, військово-морські бази США та урядові будівлі Тайбея, що дозволяє відпрацьовувати сценарії штурму та перевіряти ефективність гіперзвукових і балістичних ракет. Експерти наголошують, що такі тренування мають не лише практичний, а й психологічний ефект, демонструючи готовність Китаю завдати ударів по базах США, Японії та столиці Тайваню.

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