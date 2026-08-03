Тиса відступила й показала світові рештки мосту часів Османської імперії (фото)

Річка стрімко втрачає воду через спеку та відсутність дощів.

Річка Тиса продовжує стрімко міліти, відкриваючи дедалі більше історичних артефактів. У районі міста Сольнок рівень води досяг нового антирекорду – мінус 302 сантиметри, завдяки чому знову стали добре видні дубові палі мосту, збудованого понад 460 років тому, за часів Османської імперії. Про це пише Szoljon.

Як повідомляється, залишки дерев’яної споруди знаходяться поруч із сучасним мостом через Тису, неподалік від центру міста. У міру зниження рівня води все більша частина стародавніх конструкцій виходить на поверхню, створюючи вражаюче видовище.

Однак фахівці зазначають, що для старовинної деревини таке "вивільнення" є скоріше небезпечним, ніж корисним. Протягом століть палі зберігалися завдяки постійному перебуванню під водою. При тривалому контакті з повітрям деревина починає пересихати, розтріскуватися, деформуватися і поступово руйнуватися.

Відео дня

Археологи також з’ясували, що палі, які можна побачити сьогодні, належать не до одного мосту. Дослідження показали, що в руслі Тиси збереглися залишки чотирьох дерев’яних мостів, збудованих у різні епохи. Деякі з них зводилися повторно практично на тому самому місці.

Історія цих переправ охоплює період від XVI до початку XX століття. Перший відомий міст через Тису було збудовано 1562 року, через десять років після захоплення Сольнока Османською імперією. Саме тому збережені палі часто називають турецькими, хоча насправді вони є спадщиною одразу кількох історичних періодів.

Дунай обмілішав – що відомо

Через брак дощів цього року також рекордно обмілів Дунай. Найгірша ситуація спостерігається в Угорщині. Багатотижнева спека також знизила рівень води в річці до рекордних показників у низці районів Сербії та Хорватії.

Рівень води виявився настільки низьким, що поблизу сербського Прахово стали видні залишки німецької військової флотилії, яку навмисно затопили в 1944 році під час відступу.

Вас також можуть зацікавити такі новини: