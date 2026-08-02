Україна рознесла склад Wildberries в Самарській області, небо огорнув густий дим

Це вже дев'ятий склад Wildberries, який із середини липня атакували українські безпілотники.

Після ранкової атаки українських дронів виникла масштабна пожежа у логістичному центрі Wildberries у селищі Новосемейкіно Самарської області. На знімках у соцмережах видно, що пожежа набирає обертів, а небо огорнув густий дим.

У компанії підтвердили займання на своєму логістичному об'єкті внаслідок атаки дронів. "Через атаку на логістичному об'єкті компанії в Самарській області виникла пожежа... Логістичні ланцюжки перебудовані", - йшлося в повідомленні російської компанії.

За даними росЗМІ, цей центр, площею 130 тис. кв м, відкрили тільки в травні 2025 року. Передбачалося, що після повного запуску склад вміщатиме до 120 млн одиниць товарів. Телеграм-канал ASTRA встановив, що загорівся склад Wildberries в індустріальному парку "Новосемейкіно".

Відео дня

Після прильоту очевидці почали активно постити в мережу фото і відео палаючого центру. З них видно, що стовп диму заполонив небо Самарської області після ранкового удару по складу Wildberries. При цьому самі росіяни на відео вже плачуть, що "більше так не можуть і коли це скінчиться".

Це вже дев'ятий склад Wildberries, який із середини липня атакували українські безпілотники.

Удари по складах Wildberries: що відомо

У липні Україна розпочала серію далекобійних ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries.

За словами експертів, метою атак є не лише завдання економічних збитків, а й порушення постачання товарів подвійного призначення, які через склади компанії потрапляють до російської армії. Зокрема, йдеться про оптоволокно, оптику, бронежилети, медичне спорядження, комплектуючі для безпілотників та інше обладнання.

За оцінкою експертів, близько 40% цілей таких ударів мають військове значення, а ще 60% – економічний і політичний ефект, оскільки вони створюють проблеми для російської логістики та бізнесу.

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