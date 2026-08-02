Закон про санкції проти РФ застряг в Конгресі через один пункт, - The Washington Times

Демократи і республіканці не можуть домовитися щодо окремих положень документа.

У Сенаті США тривають дискусії навколо законопроєкту Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, який має посилити тиск на Москву через її війну проти України. Як пише The Washington Times, головною перепоною для майже одностайної підтримки документа стали не самі санкції, а положення, які надають президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо запровадження торговельних мит.

Видання зазначає, що наприкінці липня сенатори, вшановуючи пам'ять свого покійного колеги Ліндсі Грема, розпочавши розгляд законопроєкту, над яким він працював понад рік. Під час двох процедурних голосувань документ підтримали понад 80 сенаторів, тоді як проти висловилися лише 12. Такий результат, зазначає автор матеріалу, став важливим сигналом для України про готовність Сполучених Штатів і надалі підтримувати її у війні, яку Росія розпочала понад чотири роки тому.

Втім, розповідає видання, частина демократів виступила проти положень, що дозволяють президенту США запроваджувати високі тарифи щодо найбільших покупців російських нафти й газу. На думку сенаторки Елізабет Воррен, саме ці норми можуть стати інструментом для політичних маніпуляцій.

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"Надання йому тарифних повноважень відкриває можливість застосовувати той самий підхід "то підвищити, то знизити, то ввести, то скасувати, карати друзів і винагороджувати ворогів", який Дональд Трамп неодноразово використовував щодо мит, і це погано продуманий спосіб посилити тиск на Володимира Путіна", – заявила вона.

Сенатор-республіканець Ренд Пол також проголосував проти документа, хоча й підтримує санкції щодо Росії. Він пояснив свою позицію можливими економічними наслідками нових тарифів.

"Я думаю, що ці тарифи були б руйнівними для світової економіки", – наголосив політик, оцінивши потенційний ефект законопроєкту як еквівалент підвищення податків приблизно на 500 млрд доларів.

Як йдеться у публікації, сенатори Ренд Пол і Рон Вайден запропонували поправку, яка виключає із законопроєкту положення про мита щодо покупців російських енергоносіїв. Водночас один із авторів документа, сенатор Річард Блюменталь, стверджує, що остаточна редакція, погоджена ще за життя Ліндсі Грема, вже суттєво звужує сферу застосування тарифів. Зокрема, винятки передбачені для держав, які скорочують імпорт російського природного газу, а також для країн, закупівлі яких становлять менш як 15% річного експорту російського газу. За його словами, це має захистити європейських союзників США.

Через суперечки навколо тарифних положень Сенат поки що не зміг оперативно винести законопроєкт на остаточне голосування. Водночас керівництво палати працює над компромісом, щоб ухвалити документ до початку серпневої парламентської перерви.

Попри розбіжності щодо тарифної політики, більшість демократів наголошує, що підтримка України залишається пріоритетом. Сенатор Кріс Мерфі зазначив, що хоча він занепокоєний розширенням тарифних повноважень президента, це не повинно зірвати загальну ініціативу щодо посилення тиску на Кремль. Лідер демократичної меншості Чак Шумер, своєю чергою, заявив, що переважна більшість американців прагне поразки Росії та перемоги України у війні, а будь-яке зловживання новими повноваженнями лише послабить позиції Сполучених Штатів.

Політика США

Як писав УНІАН, конфлікт між США та Іраном триває вже шість місяців і дедалі більше виглядає як стратегічна поразка Вашингтона. Тепер союзники Америки сумніваються у її здатності виконувати союзницькі зобов'язання.

Ознакою цього є не лише публічно відома неготовність США наростити поставки зенітних ракет в Україну, але й таємне попередження американського генерала Пентагону про те, що американська група військ в Європі більше не здатна захищати Ізраїль.

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