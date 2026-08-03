У Бєлгороді після атаки дронів горить університет, де розробляли БПЛА (відео)

В університеті розробляли автоматизовану систему керування безпілотниками.

Вночі безпілотники атакували російський Бєлгород, після чого в Бєлгородському державному технологічному університеті (БГТУ) спалахнула масштабна пожежа. Про це пише Telegram-канал "Пепел Бєлгород", публікуючи відео.

"Там усе горить – просто все", – коментує відео місцева мешканка.

За даними видання, у самому університеті розробляли та тестували БПЛА, саме на цей корпус і припав удар безпілотників, будівля повністю згоріла.

Відео дня

Як пише Astra, у БГТУ проектували автоматизовану систему керування БПЛА на базі мікропроцесора "Міландр". При цьому в університеті заявляли, що розробка має цивільне застосування і призначена для моніторингу ЛЕП, теплотрас та аерофотозйомки.

Крім того, влітку 2026 року університет оголосив про набір школярів на курс з розробки безпілотників.

Наразі влада регіону про наслідки української атаки на університет не повідомляла.

Удари по Росії

2 серпня українські дрони атакували логістичний центр Wildberries у Новосемейкіно Самарської області, він повністю згорів. Цей центр площею 130 тис. кв. м відкрили лише у травні 2025 року. Передбачалося, що після повного запуску склад вміщатиме до 120 млн одиниць товарів.

Того ж дня Сили оборони атакували російський військовий аеродром "Енгельс", внаслідок чого на його території виникла пожежа. Були уражені також Саратовський нафтопереробний завод та нафтобаза в Калузькій області.

Вас також можуть зацікавити такі новини: