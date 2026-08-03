У Бєлгороді після атаки дронів горить університет, де розробляли БПЛА (відео)

Вночі безпілотники атакували російський Бєлгород, після чого в Бєлгородському державному технологічному університеті (БГТУ) спалахнула масштабна пожежа. Про це пише Telegram-канал "Пепел Бєлгород", публікуючи відео.
"Там усе горить – просто все", – коментує відео місцева мешканка.
За даними видання, у самому університеті розробляли та тестували БПЛА, саме на цей корпус і припав удар безпілотників, будівля повністю згоріла.
Як пише Astra, у БГТУ проектували автоматизовану систему керування БПЛА на базі мікропроцесора "Міландр". При цьому в університеті заявляли, що розробка має цивільне застосування і призначена для моніторингу ЛЕП, теплотрас та аерофотозйомки.
Крім того, влітку 2026 року університет оголосив про набір школярів на курс з розробки безпілотників.
Наразі влада регіону про наслідки української атаки на університет не повідомляла.
Удари по Росії
2 серпня українські дрони атакували логістичний центр Wildberries у Новосемейкіно Самарської області, він повністю згорів. Цей центр площею 130 тис. кв. м відкрили лише у травні 2025 року. Передбачалося, що після повного запуску склад вміщатиме до 120 млн одиниць товарів.
Того ж дня Сили оборони атакували російський військовий аеродром "Енгельс", внаслідок чого на його території виникла пожежа. Були уражені також Саратовський нафтопереробний завод та нафтобаза в Калузькій області.