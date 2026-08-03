Найбільша знахідка вольфраму в США зіткнулася з забороною NASA, – Financial Times

NASA використовує частину ділянки для супутників, тому й забороняє видобуток у цій місцевості.

Гірничодобувна компанія заявила, що виявила найбільше в Америці родовище вольфраму – металу, який має критичне значення для оборонної промисловості та перебуває в серйозному дефіциті. Однак космічне агентство США NASA блокує розробку значної частини заявлених ділянок.

Про виявлення вольфраму повідомляється у звіті про ресурси, з яким ознайомилося видання Financial Times, після недавньої програми буріння, проведеної видобувною компанією критичних мінералів 3 Proton Lithium у рамках її проєкту Railroad Valley Minerals, розташованого у віддаленій частині пустелі Грейт-Бейсін на сході штату Невада.

Однак NASA заявляє, що третина заявленої компанією ділянки охоплює унікальний регіон, який використовується для відстеження сигналів, що передаються на Землю супутниками, і що видобуток на цій ділянці може поставити під загрозу роботу агентства.

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"Це метал, видобуток якого Сполучені Штати припинили десять років тому, а тепер імпортують його, тоді як Китай контролює та маніпулює світовим ринком", – заявив голова та фінансовий директор компанії 3PL Кевін Мур. Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін "прихильний підтримці стабільності глобальних ланцюгів поставок". Також було додано, що "заявки на експорт вольфраму, які відповідають чинним нормам, отримуватимуть ліцензії".

За словами Мура, масштаб родовища – "це історія не про видобуток корисних копалин. Це історія національної безпеки".

Це "дуже дороге" родовище

Приватна компанія, що базується в Неваді, оцінила ресурс у 1,78 млн тонн, що – у разі підтвердження комерційної доцільності видобутку – більш ніж у п’ять разів перевищує наступне за величиною родовище цього металу в США.

3PL оцінила його вартість приблизно в 152 млрд доларів, виходячи з поточних цін, які злетіли на тлі гострого дефіциту.

Однак ЗМІ зазначають, що оцінка розміру родовища не включає ділянку, де буріння наразі заблоковано NASA.

Ринки зросли, питання видобутку ресурсів – пріоритетне

Ринок вольфраму зріс майже на 600% з лютого 2025 року через високий попит з боку аерокосмічної, оборонної промисловості та виробників інструментів, а також скорочення поставок у результаті експортних обмежень, введених Китаєм, який контролює 80% світового ринку.

У звіті також зазначається, що великі родовища літію, бору та калію були виявлені у величезних підземних соляних пластах на території площею близько 150 квадратних кілометрів** біля міста Ілі, де компанія 3PL має оренду та права на видобуток.

Адміністрація президента США Дональда Трампа визначила пріоритетними проєкти з видобутку критично важливих мінералів, прагнучи послабити контроль Пекіна над цим стратегічно важливим сектором, і минулого року включила проєкт Railroad Valley компанії 3PL до програми FAST-41 – федеральну програму, спрямовану на прискорення узгоджень.

Світовий дефіцит вольфраму привернув увагу Білого дому. У рамках гонитви за ресурсами, що набирає обертів, уряд США готовий виділити до 1,6 млрд доларів на заплановану вольфрамову шахту в Казахстані, яку розробляє група, яка планує злиття з компанією-оболонкою за підтримки Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа.

Заборону на видобуток дуже хочуть скасувати

Компанія 3PL, яка залучила майже 50 млн доларів для реалізації свого проєкту, лобіює адміністрацію Трампа та Конгрес, щоб скасувати 20-річну федеральну заборону, накладену на видобуток і розвідку на ділянці площею близько 44 квадратних кілометрів у 2023 році.

Обмеження було введено Бюро з управління земельними ресурсами на запит NASA, яке використовувало рівну, безлюдну пустельну місцевість для калібрувальних випробувань супутникових приладів, щоб забезпечити точність стандартизованих даних.

Мур заявив, що рішення 2023 року було ухвалено на основі "неповної інформації" через недостатню взаємодію з NASA, і що компанія "намагається діяти через належні канали", щоб дозволити видобувати цей потенційний ресурс на користь США.

Представник NASA заявив, що позиція агентства не змінилася.

Якщо заборону скасують – видобуток не розпочнеться миттєво

Аналітики зазначають, що виявлення такого великого родовища вольфраму в США викличе великий інтерес через напружену ситуацію з постачанням у всьому світі, проте попереджають, що розробка родовища – навіть якщо питання щодо прав на землю будуть вирішені – ймовірно, займе ще кілька років.

"Коли ціни настільки високі, легко розпалити інтерес до такого проєкту чи нової знахідки. Зараз, ймовірно, кілька десятків невеликих гірничодобувних компаній по всьому світу намагаються скористатися цим зростанням цін", – заявив Тімоті Пуко, аналітик дослідницької компанії Eurasia Group.

За його словами, "треба розуміти, що до початку розробки – у кращому разі близько п’яти років, а за цей час багато чого може змінитися".

Раніше УНІАН повідомляв, що під Андами виявили гігантське родовище золота, але його розробка стане катастрофою.

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