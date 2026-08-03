Виглядає як крилата ракета: у США показали секретний дрон Blizzard (відео)

Нову модульну безпілотну систему можна запускати із землі, винищувачів або транспортних літаків, а її призначення залежить від встановленого обладнання.

Оборонні компанії BAE Systems і Lockheed Martin вперше розкрили подробиці секретного проєкту Blizzard, над яким працюють їхні спеціалізовані підрозділи FalconWorks і Skunk Works. Попри зовнішню схожість із крилатою ракетою, новинку позиціонують як модульну багатоцільову безпілотну авіаційну систему.

Компанії оприлюднили у соціальній мережі X короткий відеоролик, на якому продемонстровано різні способи запуску Blizzard. Апарат може стартувати з наземної пускової установки, винищувача або після скидання палети з військово-транспортного літака. Розробники описали концепцію фразою: "Різні варіанти запуску. Одна ціль".

Як зазначає видання The Aviationist, зовнішній вигляд Blizzard більше нагадує класичну крилату ракету, однак головною особливістю розробки є її модульна конструкція. Залежно від завдання безпілотник може отримувати різне корисне навантаження, що дозволяє використовувати його не лише як ударний засіб, а й для виконання інших місій.

Заявлено, що Blizzard здатний забезпечувати широкий спектр оперативних можливостей. Крім ударної конфігурації, його можна оснащувати системами радіоелектронної боротьби та іншим спеціалізованим обладнанням.

Водночас технічні характеристики нової платформи поки залишаються засекреченими. Розробники не розкривають ані дальність польоту, ані швидкість, ані етап готовності проєкту.

Відомо, що Blizzard є частиною програми зі створення нового покоління автономних платформ, здатних взаємодіяти з пілотованими бойовими літаками. У BAE Systems також наголошують, що новий безпілотник має бути відносно недорогим у виробництві.

Серед заявлених можливостей Blizzard – відкрита архітектура, робота без сигналу GPS та функція динамічного переназначення завдань під час місії. Крім того, експерти припускають, що апарат зможе діяти у складі "рою" безпілотників із різним обладнанням, що дозволить ефективніше проривати системи протиповітряної оборони та виконувати складні бойові операції.

Інші розробки у сфері БПЛА

Як повідомляв УНІАН, український виробник дронів SkyFall представив новий швидкісний перехоплювач, розрахований на боротьбу з реактивними "Шахедами" РФ.

Новий перехоплювач компанії розганяється до 370 км/год – тоді як звичайна версія P1-SUN літає зі швидкістю до 310 км/год. Над новою моделлю почали працювати близько трьох місяців тому, вона вже пройшла випробування на полі бою.

Дрони-перехоплювачі та FPV-дрони української армії стають ефективнішими завдяки запуску з носіїв – літакового типу, пілотованих літаків, а також наземних і морських дронів. За даними Business Insider, найактивніше носії застосовують у морському середовищі: у квітні вперше зафіксували знищення російського "Шахеда" перехоплювачем, запущеним з моря.

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