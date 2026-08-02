Кінець наддержави: у Пентагоні таємно визнали, що більше не здатні захистити Ізраїль, - WP

Нездатність захистити стратегічного союзника від не найсильнішого противника ставить хрест на домінуванні США у світі.

Командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич приватно попередив керівництво Пентагону, що наявних військово-морських сил уже недостатньо для подальшого захисту Ізраїлю від іранських балістичних ракет. Про це пише The Washington Post із посиланням на американських посадовців, знайомих із ситуацією.

За даними видання, цього тижня генерал надіслав письмове повідомлення високопосадовцям Міністерства оборони США, у якому зазначив, що без отримання ще одного есмінця ВМС йому доведеться переглянути пріоритети оборони. Як розповідають співрозмовники газети, військовий попередив, що за таких умов буде змушений поставити захист території Сполучених Штатів вище за оборону Ізраїлю.

Як зазначає видання, подібні звернення є звичною практикою, коли командувачі повідомляють Пентагону про ризики, що виникають через обмеженість ресурсів. Водночас, як зазначає WP, це попередження пролунало на тлі п'ятимісячної війни між США та Іраном. Після зриву мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном бойові дії знову активізувалися майже до щоденного рівня, а інтенсивне застосування систем протиракетної оборони суттєво скоротило запаси американського озброєння.

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Особливо серйозне навантаження, йдеться у публікації, припало на ВМС США. Адміністрація президента Дональда Трампа наказала здійснювати блокаду іранських портів після перекриття Іраном Ормузької протоки. Це не лише збільшило потребу у військово-морських силах, а й порушило глобальні поставки нафти та інших товарів.

Американські есмінці в східній частині Середземного моря вже багато років беруть участь у захисті Ізраїлю. Оснащені сучасними радарами та ракетними комплексами кораблі перехоплюють не лише іранські ракети, а й ракети єменських хуситів, яких підтримує Тегеран. Координацію цієї місії здійснює Європейське командування США, яке паралельно повинно зберігати готовність до можливих загроз з боку Росії та виконувати зобов'язання перед союзниками по НАТО.

Як пише The Washington Post, проблему поглиблюють висока інтенсивність бойових операцій та потреба у технічному обслуговуванні кораблів. За інформацією американських чиновників, наразі два есмінці перебувають у Середземному морі, ще три – на базі Рота в Іспанії. Крім того, значне угруповання ВМС США, включно з двома авіаносцями та щонайменше п'ятнадцятьма бойовими кораблями, діє в Аравійському морі, забезпечуючи блокаду іранських портів і супровід судноплавства в Ормузькій протоці.

Видання також нагадує, що, за попередніми оцінками Пентагону, саме американські сили взяли на себе основний тягар перехоплення іранських балістичних ракет під час активної фази війни з Іраном. Американці використовували свої наземні комплекси THAAD і ракети-перехоплювачі, запущені з есмінців у Середземному морі, значно частіше, ніж ізраїльські системи ППО.

Директор Проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако вважає, що попередження генерала демонструє масштаб проблем, із якими зіткнулося американське військове керівництво.

"Перебування в умовах воєнного стану неминуче позначиться на рівні бойової готовності та запасах боєприпасів. Тепер питання таке: яка тут стратегія?" - зазначив він.

Війна в Ірані

Як писав УНІАН, конфлікт між США та Іраном, що триває вже шість місяців, дедалі більше виглядає як стратегічна поразка Вашингтона, адже жодна з ключових цілей президента Трампа не була досягнута. При цьому Іран зберігає контроль над Ормузькою протокою та продовжує розвивати свої ракетну та ядерну програми.

Через це союзники США сумніваються у здатності Вашингтона гарантувати глобальну стабільність. Експерти наголошують, що війна завдала серйозного удару по авторитету Америки й Ізраїлю, а нестача систем ППО вже впливає на підтримку інших партнерів, включно з Україною.

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